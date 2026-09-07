Мартин Русев при завръщането си в ЦСКА: Това е моят дом!

Баскетболистът Мартин Русев се завърна в отбора на ЦСКА, където е израснал и очевидно, както и той сподели пред камерата на Sportal.bg няма търпение да започне "битките" в Sesame НБЛ през новия сезон. Поговорихме за емоциите, които бушуват в него преди старта на кампанията, както и за очакванията му за мача за Суперкупата във футбола между ЦСКА и Левски.

- Марто, с какви чувства се завръщаш в ЦСКА?

- Много съм мотивиран, нямам търпение да започнем мачовете. Това все пак е моят дом, тук съм израснал и нямам търпение.

- ЦСКА се завръща в елита след пауза от 2 години, но в сезон със страшно много отбори - 14, какви са очакванията ти за този сезон? Често чуваме, че отборът няма да е с големи амбиции, че излизате, за да се докажете, но познавайки част от момчетата не виждам как ще излезете просто да изиграете един мач, та какво да очакваме от ЦСКА?

- Аз не съм съгласен, че нямаме амбиции. Аз лично имам много големи амбиции. Според мен може да очакваме нещо много приятно за гледане от ЦСКА. Да, лигата ще е много интересна. Това мисля, че е най-силната лига, в която аз съм участвал и нямам търпение да започнем.

- Колко важно беше завръщането на ЦСКА с оглед и на Вечното дерби, което е “черешката на тортата” във всеки един спорт?

- Много важно. Честно казано аз още от малък ходих на футболни мачове и цялото ми семейство са цесекари…

- Още от дете…

⁃ Да, още от дете, буквално.

- Сега предстои много голям сблъсък на футболния терен, ЦСКА срещу Левски в спор за Суперкупата. Един мач, какво очакваш от него?

- Очаквам ЦСКА да бие, разбира се. Ако нямам тренировки ще бъда на стадиона.

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Снимки: Владимир Иванов