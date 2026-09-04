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Кюстендилеца заяви подкрепа за баскетболния ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 17:46
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Кюстендилеца заяви подкрепа за баскетболния ЦСКА

Отборът на ЦСКА смени емблемата си и вече по нищо не се отличава от футболния тим на "армейците". Твърдо зад "червените" явно застават и феновете на тима, като подкрепата си заяви лидерът на Сектор "Г" Иван Велчев.

Това стана ясно от снимка, появила се в профилите на ЦСКА в социалните мрежи. На нея президентът на тима Гинко Василев и Кюстендилеца позират до емблемата на гранда в обновената столична зала.

Припомняме ви, че "армейците" се завръщат в Sesame Национална баскетболна лига след двугодишно отсъствие.

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