Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач предупреди срещу подценяване на Виляреал и прояви търпение към Нмеча

Ковач предупреди срещу подценяване на Виляреал и прояви търпение към Нмеча

  • 7 сеп 2026 | 17:17
  • 339
  • 0

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори пред медиите преди утрешния първи мач за "жълто-черните" в основната фаза на Шампионската лига - домакинството на Виляреал. Двата тима се срещнаха и миналата година, като германците разбиха испанския си съперник с 4:0 на "Сигнал Идуна Парк".

Ковач обаче предупреди срещу подценяване на противника: „Те завършиха трети миналата година и играят в Шампионската лига за втора поредна година. Обикновено първите три места в Испания са запазени. Ако успееш да пробиеш в тази група (б.ред. - на Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид ), това наистина говори много!“, каза 54-годишният специалист за първия опонент в турнира.

Борусия (Д) ликува в Зинсхайм след невероятен обрат, Гираси и резерви блеснаха за “жълто-черните”
Борусия (Д) ликува в Зинсхайм след невероятен обрат, Гираси и резерви блеснаха за “жълто-черните”

Той описа Виляреал като „силен отбор“ и добави: „Сега имат нов треньор, но продължават да играят в испански стил с много владеене на топката. Технически са много грамотни и прецизни в изпълненията си. Когато топката е в тях, този отбор прави много малко грешки. Ще трябва да се постараем да намалим времето им на владеене. Когато ние имаме топката, те не могат да играят своята игра и трябва да се защитават повече, което се надявам да работи в наша полза. Ще бъде много труден мач.“

Относно състоянието на Филипо Мане треньорът Нико Ковач заяви: „Предполагаме, че няма да се случи нищо повече преди паузата за националните отбори. Той със сигурност ще се завърне след нея.“

Освен младия италианец, извън строя остават контузените Янис Константелиас, Емре Джан и Нико Шлотербек, който така или иначе изтърпява наказание заради червен картон. Освен това Рами Бенсебаини все още изтърпява наказание заради натрупани жълти картони от миналия сезон и също няма да бъде в групата.

Въпреки че Даниел Свенсон и Константинос Карецас пропуснаха последната тренировка на отбора в понеделник, Ковач заяви, че те са „в перфектно здраве“ и са отсъствали единствено с цел управление на натоварването им.

„За мен не би било проблем да играем с четирима защитници. Ако се наложи, ще се справим. В момента разполагаме с пет играчи, които могат да играят на трите позиции в отбраната", каза още треньорът на Дортмунд.

Що се отнася до състоянието на германския национал Феликс Нмеча, Ковач отговори: "Феликс все още не е достигнал нивото, на което би могъл да бъде и на което ще бъде. Разбира се, той участва в Световно първенство, а предсезонната подготовка не беше такава, каквато обикновено е. Има нужда от време – ние ще му го дадем. Физически той все още не е на нивото, на което трябва да бъде, на което би могъл да бъде и на което вече е бил. Но това ще дойде.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

И Белгия се отрече от Инфантино

И Белгия се отрече от Инфантино

  • 7 сеп 2026 | 14:51
  • 721
  • 0
Килиан Мбапе: Винаги се чувствам като №1 в света

Килиан Мбапе: Винаги се чувствам като №1 в света

  • 7 сеп 2026 | 14:47
  • 4624
  • 19
Фиорентина връща треньор, който махна преди три месеца

Фиорентина връща треньор, който махна преди три месеца

  • 7 сеп 2026 | 14:41
  • 1678
  • 0
Моуриньо: Защо не пребиха дузпата срещу Бетис? Искам да спечеля ШЛ с Реал, Киву винаги ще е един от моите хора

Моуриньо: Защо не пребиха дузпата срещу Бетис? Искам да спечеля ШЛ с Реал, Киву винаги ще е един от моите хора

  • 7 сеп 2026 | 14:13
  • 8085
  • 18
Илиман Ндиайе: Когато Манчестър Сити се обади, не можеш да откажеш

Илиман Ндиайе: Когато Манчестър Сити се обади, не можеш да откажеш

  • 7 сеп 2026 | 13:56
  • 1150
  • 0
Хюндай стана официален партньор на УЕФА за Шампионската лига

Хюндай стана официален партньор на УЕФА за Шампионската лига

  • 7 сеп 2026 | 13:24
  • 461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 24669
  • 36
ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 44508
  • 121
Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

  • 7 сеп 2026 | 18:00
  • 2196
  • 1
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 36364
  • 101
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 26685
  • 9
Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

  • 7 сеп 2026 | 15:56
  • 10954
  • 12