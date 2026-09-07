Ковач предупреди срещу подценяване на Виляреал и прояви търпение към Нмеча

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори пред медиите преди утрешния първи мач за "жълто-черните" в основната фаза на Шампионската лига - домакинството на Виляреал. Двата тима се срещнаха и миналата година, като германците разбиха испанския си съперник с 4:0 на "Сигнал Идуна Парк".

Ковач обаче предупреди срещу подценяване на противника: „Те завършиха трети миналата година и играят в Шампионската лига за втора поредна година. Обикновено първите три места в Испания са запазени. Ако успееш да пробиеш в тази група (б.ред. - на Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид ), това наистина говори много!“, каза 54-годишният специалист за първия опонент в турнира.

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Той описа Виляреал като „силен отбор“ и добави: „Сега имат нов треньор, но продължават да играят в испански стил с много владеене на топката. Технически са много грамотни и прецизни в изпълненията си. Когато топката е в тях, този отбор прави много малко грешки. Ще трябва да се постараем да намалим времето им на владеене. Когато ние имаме топката, те не могат да играят своята игра и трябва да се защитават повече, което се надявам да работи в наша полза. Ще бъде много труден мач.“

Относно състоянието на Филипо Мане треньорът Нико Ковач заяви: „Предполагаме, че няма да се случи нищо повече преди паузата за националните отбори. Той със сигурност ще се завърне след нея.“

Niko Kovac:



"Nothing out of the ordinary happened today. Svensson and Karetsas are top fit and can play tomorrow."#BVB pic.twitter.com/cWdgHPSL3T — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 7, 2026

Освен младия италианец, извън строя остават контузените Янис Константелиас, Емре Джан и Нико Шлотербек, който така или иначе изтърпява наказание заради червен картон. Освен това Рами Бенсебаини все още изтърпява наказание заради натрупани жълти картони от миналия сезон и също няма да бъде в групата.

Въпреки че Даниел Свенсон и Константинос Карецас пропуснаха последната тренировка на отбора в понеделник, Ковач заяви, че те са „в перфектно здраве“ и са отсъствали единствено с цел управление на натоварването им.

Niko Kovac:



"Felix isn’t yet where he could be and where he will be. Of course, he’s played in a World Cup and the pre-season wasn’t what it usually is. He needs time - we will give him the time. Physically, he’s not yet at the level he needs to be, where he can be and where he… pic.twitter.com/wxSMpeZYr9 — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 7, 2026

„За мен не би било проблем да играем с четирима защитници. Ако се наложи, ще се справим. В момента разполагаме с пет играчи, които могат да играят на трите позиции в отбраната", каза още треньорът на Дортмунд.

Що се отнася до състоянието на германския национал Феликс Нмеча, Ковач отговори: "Феликс все още не е достигнал нивото, на което би могъл да бъде и на което ще бъде. Разбира се, той участва в Световно първенство, а предсезонната подготовка не беше такава, каквато обикновено е. Има нужда от време – ние ще му го дадем. Физически той все още не е на нивото, на което трябва да бъде, на което би могъл да бъде и на което вече е бил. Но това ще дойде.“

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Снимки: Imago