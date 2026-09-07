Шампионът на SENSHI Grand Prix пред Sportal.bg: Сега ще хапна качупа, опитайте я задължително

Юри Фернандеш е шампионът на SENSHI Grand Prix в полутежка категория (-95 кг/. Португалският боец премина по впечатляващ начин през трима съперници, като приключи всеки от двубоите си на ринга с нокаут и заслужено вдигна шампионския пояс в категория до 95 кг. Силното му представяне донесе и индивидуалната награда „Нокаут на вечерта“. На второ място в турнира завърши италианецът Рамон Кирини, а бронзовото отличие спечели Шариф Бен Мабрук от Тунис.

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Ето какво сподели шампионът Фернандеш пред Sportal.bg след триумфа си:

"Чувството да съм шампион е страхотно. За мен е чест да бъда тук и да стана първият световен шампион на SENSHI в категория до 95 килограма. За мен най-трудната част от участието в турнир е тревожността. Изпитваш напрежение преди първия двубой, а след като го спечелиш, идва следващото. Казваш си: „Спечелих този, сега трябва да спечеля още един, за да стигна до финала“. Докато загрявах, в мен имаше много напрежение, защото трябваше да спечеля един мач, а след това още един, за да стигна до финала. За мен това беше най-трудната част.

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Това е нормално. Всички винаги се чувстваме така. Ако някой не изпитва напрежение, вероятно съперникът му не е достатъчно добър или самият той е луд. Не знам. Ако не си напрегнат преди двубоя, значи или си луд, или противникът ти не те кара да изпитваш никакъв страх.

Мисля, че най-труден беше първият мач. Не заради самия съперник, а заради това, което вече ти казах. Участвам в турнир и искам да го спечеля. Срещу мен стои противник, който е също толкова жаден за победа. Трябва да спечеля първия двубой, за да стигна до втория, а ако победя и там — да се класирам за финала и евентуално да спечеля турнира. Преди първия мач си изключително напрегнат заради всичко това. На ринга е така, сякаш отвътре гориш. Всичко може да се случи. Мислиш си: „Ами ако ме уцели точно сега?“. За мен именно това прави турнира толкова труден. Другият фактор са контузиите. За щастие, нямам никакви контузии. Чувствам се напълно добре. Мога да ходя и дори да танцувам.

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Да, имам опит, но вероятно най-трудни са напрежението и контузиите. Нормално е по време на турнир да има травми. Мисля, че много от момчетата пострадаха от лоу киковете в прасеца. Тренирам много, за да не допускам да ме улучат с такъв удар, защото не ми се случва за първи път. Никога обаче не съм падал след лоу кик в прасеца. Сърцето ми е прекалено голямо за това.

Аз също съм млад. Станах професионалист в края на 22-рата си година. Професионален боец съм от 23-годишен, а сега съм на 25. Имам само около две години и половина като професионалист, затова все още нямам много големи постижения. Това е първият ми значим успех.

Имам титла от Fight Night 1, но тя няма същата стойност за мен, защото съперникът ми се отказа още в първия рунд. Не гледам на онзи пояс по същия начин, по който гледам на този. Тук проведох три различни двубоя, при това в турнир на SENSHI.

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Искам да опитам повече традиционни български ястия. Аз съм човек, който обича да хапва. Все пак тези 95 килограма трябва да означават нещо. Искам да опитам традиционна българска храна. Ако хората ми покажат някои местни ястия, с удоволствие бих ги опитал. Бих препоръчал да опитате традиционното ястие на Кабо Верде качупа. Трябва да го потърсите в Google. Всеки, който гледа това интервю, нека потърси „качупа“ или „традиционно ястие от Кабо Верде“. Ще видите какво представлява. Ще ви хареса. Всички ще го харесат, така че го опитайте.

С удоволствие бих се върнал в България. Искам да дойда отново", каза Фернандеш.

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