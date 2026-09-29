Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

Първото Държавно първенство на Българска федерация по бразилско жиу жицу се провде на 26.09 (събота) в помощната зала на "Арена 8888".

Схватките се проведоха по правилата на Международната федерация по бразилско жиу жицу (IBJJF) без кимоно (no-gi) в дивизиите за юноши, мъже, жени и ветерани. В двубоите участие взеха 168 участници от 33 клуба в България.

В отборното класиране на първо място застанаха състезателите на "Бул Топ Тийм" от Благоевград, а след тях се наредиха тези "Боен Клуб Левски София" и "Джи Еф Тийм България"

Пълни резултати и класирания от бели до черни колани можете да видите тук.

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