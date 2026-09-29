Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

  • 29 сеп 2026 | 09:23
  • 254
  • 0
Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

Първото Държавно първенство на Българска федерация по бразилско жиу жицу се провде на 26.09 (събота) в помощната зала на "Арена 8888".

Схватките се проведоха по правилата на Международната федерация по бразилско жиу жицу (IBJJF) без кимоно (no-gi) в дивизиите за юноши, мъже, жени и ветерани. В двубоите участие взеха 168 участници от 33 клуба в България.

В отборното класиране на първо място застанаха състезателите на "Бул Топ Тийм" от Благоевград, а след тях се наредиха тези "Боен Клуб Левски София" и "Джи Еф Тийм България"

Пълни резултати и класирания от бели до черни колани можете да видите тук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

  • 29 сеп 2026 | 09:42
  • 180
  • 0
Мирослав Гочев: Всички трябва малко да върнем газта и да спрем да се плюем

Мирослав Гочев: Всички трябва малко да върнем газта и да спрем да се плюем

  • 29 сеп 2026 | 09:17
  • 199
  • 0
Джъстин Гейджи: Илия Топурия не се отказа сам в двубоя ни

Джъстин Гейджи: Илия Топурия не се отказа сам в двубоя ни

  • 29 сеп 2026 | 09:11
  • 446
  • 0
Легендата Александър Томов: Станка Златева трябва да продължи мандата си, смята

Легендата Александър Томов: Станка Златева трябва да продължи мандата си, смята

  • 28 сеп 2026 | 20:22
  • 3940
  • 11
БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

  • 28 сеп 2026 | 15:43
  • 657
  • 0
Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба

Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба

  • 28 сеп 2026 | 14:42
  • 753
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 6685
  • 39
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 21785
  • 201
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 2655
  • 0
Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 29499
  • 92
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 34224
  • 31
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 25350
  • 39