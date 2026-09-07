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Жак Риков пред Sportal.bg след SENSHI 33: Ядосан съм, трябваше да го набия повече

  • 7 сеп 2026 | 14:41
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Жулиен Риков завоюва седмата си поредна победа на ринга на SENSHI, след като надделя с единодушно съдийско решение срещу коравия испанец Данут Михал на SENSHI 33 в "Св. Св. Константин и Елена", Варна.

Нова страхотна победа в SENSHI за Лъвското сърце
Нова страхотна победа в SENSHI за Лъвското сърце

След битката той сподели впечатленията си от представянето си пред Sportal.bg, като беше крайно самокритичен и съжали, че не е нокаутирал съперника си:

Изненадващ шампион и вълнуващи български победи на SENSHI 33
Изненадващ шампион и вълнуващи български победи на SENSHI 33

"Ядосан съм, защото можех да се представя по-добре и да го набия повече. Исках и да го нокаутирам, но не се получи. Съвкупност от много неща е ядосването ми. Също защото той ме удари няколко пъти след гонга. Просто не обичам да отстъпвам в боя. Дори когато играя от дистанция, искам веднага аз да започвам, аз да атакувам пръв. Когато отстъпвам, се ядосвам и се случва това.

Точно заради моята самокритичност съм стигнал до това ниво и ще продължавам да се изкачвам нагоре по стълбичката. Толкова съм самокритичен, че приемам всяка грешка много навътре. Искам следващия път всичко да бъде изпипано и да се представя по-добре.

Надявам се през декември отново да взема участие в SENSHI. Който и да е срещу мен, ще го счупя от бой. Този път ще бъда много по-добър. Дай Боже да стигна и до първия си нокаут! Бях близо. Ако бях играл както трябва, щях да приключа още във втория рунд. Сто процента съм сигурен. Както и да е — победа е. Ще работя върху грешките и ще се върна по-добър", каза Риков.

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