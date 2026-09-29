Сукра, Ангелов и Калчев одобрили уволнението на Фарниев и Гочев

Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от 2025 г. и 2026 г. с цел изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на БФ Борба, водена от председателя Станка Златева и нейния екип. Първото от тях е от заседанието на УС, проведено на 30 април 2025 г. след смяната на ръководството на централата.

Дневният ред включва общо 7 точки, свързани с:

- утвърждаване на корекции по проекти за финансово подпомагане на домакинства на международни състезания и олимпийска подготовка за 2025 г.

- корекции в списъците на треньори, длъжностни лица и спортисти по програмите за подготовка;

- промени в договори и финансови планове по кадрово осигуряване

- въпроси, свързани с Европейското първенство и тримесечни отчети

На заседанието УС приема решения за промени в състава на треньорите и длъжностните лица на националните отбори. Предлага се отстраняването на лицето Сослан Фарниев - най-големия дразнител за българските треньори в цялата страна, който забранява българския език по време на тренировки и си позволява да поругава национални символи на България, както и на Мирослав Гочев, който към днешна дата вече е официален кандидат за председател на БФ Борба, посочват от ръководството на централата.

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“Всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на УС, които удостоверяват това с подписите си. Сред подписалите са и членовете на УС Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия УС. Разграничават ли се тогава и от собственоръчно положените си подписи на 30 април 2025 година?!”, питат от екипа на Станка Златева.

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снимка: startphoto.bg

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