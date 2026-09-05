SENSHI 33 с GRAND PRIX турнир във Варна

Дългоочакваната галавечер SENSHI 33 започва в 19:30 часа на плажната арена в комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, Варна.
Цели четирима българи ще бъдат част от екшъна - Жулиен Риков, Огнян Мирчев, Симеон Наковски и Едуард Алексанян, който ще е част от атрактивния турнир GRAND PRIX в категория до 95 кг.
Sportal.bg ще следи битките на живо с картина и репортажи.
Ето пълната бойна карта:
SENSHI 33 GRAND PRIX – 1/4-ФИНАЛНИ БИТКИ
Юри Фаркас (Румъния) срещу Едуард Алексанян (България)
Юри Фернандеш (Португалия) срещу Александър Бурдужа (Молдова)
Шариф Бен Мабрук (Тунис) срещу Емин Йозер (Турция)
Рамон Куирини (Италия) срещу Али Насир (Германия)
РЕЗЕРВНИ БИТКИ ЗА GRAND PRIX
Майк Кена (ДР Конго) срещу Пабло Молина (Аржентина)
Агон Белача (Германия) срещу Дерек Бинендайк (Нигерия)
SENSHI 33 – СУПЕРБИТКИ
Янис Еминов (Гърция) срещу Огнян Мирчев (България)
KWU FULL CONTACT, до 70 кг
Педро Гранхо (Испания) срещу Симеон Наковски (България)
KWU FULL CONTACT, до 70 кг
Данут Михаил (Испания) срещу Жулиен Риков (България)
KWU FULL CONTACT, до 75 кгДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google