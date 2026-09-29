Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

  • 29 сеп 2026 | 09:42
  • 182
  • 0
Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

Организаторите на граплинг събитието "Grappling Grand Prix 88" обявиха и последния двубой, който ще бъде част от галата на 11.10 (неделя) в София.

Столичният клуб "Микстейп 5" ще бъде домакин на турнир по събмишън граплинг в категория до 88 килограма с участието на някои от най-популярните и успешни български състезатели по граплинг, BJJ и ММА. Феновете на бойните спортове ще могат да се насладят не само на турнира, но и на пет специални двубоя извън него.

Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври
Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Последният обявен граплинг дуел е реванш между носителите на черни колани по бразилско жиу жицу - Владислав Генов и Радослав Букоров. Двамата състезатели и треньори ще премерят сили за първи път след срещата им през 2015-а година на събитието "Българска граплинг лига" в София. Тогава Генов излезе като победител, но сега Букоров е амбициран да изравни резултата.

Главният треньор и основател на “Владислав Генов Файт Тийм” е шесткратен шампион на България за професионалисти на ADCC, републикански шампион по бойно самбо и носител на титли и медали от международни турнири по граплинг.

Генов има успехи не само на татамито, но и в смесените бойни изкуства. В ММА той трупа 9 победи в 12 професионални срещи.  Букоров пък е единият от двамата главни треньори на “Бразилско жиу жицу Варна”. Той е черен колан под легендата на BJJ Бруно Бастос и е медалист от европейски първенства на IBJJF и AJP. Букоров има успехи в турнирите с кимоно и без кимоно.

Вижте кои са останалите специални двубои и всички осем участници в турнира:

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна
Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

  • 29 сеп 2026 | 09:23
  • 259
  • 0
Мирослав Гочев: Всички трябва малко да върнем газта и да спрем да се плюем

Мирослав Гочев: Всички трябва малко да върнем газта и да спрем да се плюем

  • 29 сеп 2026 | 09:17
  • 201
  • 0
Джъстин Гейджи: Илия Топурия не се отказа сам в двубоя ни

Джъстин Гейджи: Илия Топурия не се отказа сам в двубоя ни

  • 29 сеп 2026 | 09:11
  • 449
  • 0
Легендата Александър Томов: Станка Златева трябва да продължи мандата си, смята

Легендата Александър Томов: Станка Златева трябва да продължи мандата си, смята

  • 28 сеп 2026 | 20:22
  • 3944
  • 11
БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

  • 28 сеп 2026 | 15:43
  • 657
  • 0
Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба

Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба

  • 28 сеп 2026 | 14:42
  • 753
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 6720
  • 39
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 21797
  • 201
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 2666
  • 0
Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 29525
  • 92
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 34256
  • 31
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 25373
  • 39