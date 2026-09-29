Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

Организаторите на граплинг събитието "Grappling Grand Prix 88" обявиха и последния двубой, който ще бъде част от галата на 11.10 (неделя) в София.

Столичният клуб "Микстейп 5" ще бъде домакин на турнир по събмишън граплинг в категория до 88 килограма с участието на някои от най-популярните и успешни български състезатели по граплинг, BJJ и ММА. Феновете на бойните спортове ще могат да се насладят не само на турнира, но и на пет специални двубоя извън него.

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Последният обявен граплинг дуел е реванш между носителите на черни колани по бразилско жиу жицу - Владислав Генов и Радослав Букоров. Двамата състезатели и треньори ще премерят сили за първи път след срещата им през 2015-а година на събитието "Българска граплинг лига" в София. Тогава Генов излезе като победител, но сега Букоров е амбициран да изравни резултата.

Главният треньор и основател на “Владислав Генов Файт Тийм” е шесткратен шампион на България за професионалисти на ADCC, републикански шампион по бойно самбо и носител на титли и медали от международни турнири по граплинг.

Генов има успехи не само на татамито, но и в смесените бойни изкуства. В ММА той трупа 9 победи в 12 професионални срещи. Букоров пък е единият от двамата главни треньори на “Бразилско жиу жицу Варна”. Той е черен колан под легендата на BJJ Бруно Бастос и е медалист от европейски първенства на IBJJF и AJP. Букоров има успехи в турнирите с кимоно и без кимоно.

Вижте кои са останалите специални двубои и всички осем участници в турнира:

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна

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