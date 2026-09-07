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Симеон Наковски пред Sportal.bg след SENSHI 33: Имаше голямо напрежение

  • 7 сеп 2026 | 14:35
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Симеон Наковски постигна първата си победа на ринга на SENSHI, след като надделя с единодушно съдийско решение срещу испанеца Педро Граньо на SENSHI 33 в "Св. Св. Константин и Елена", Варна.

Симеон Наковски обра аплодисментите на SENSHI 33
Симеон Наковски обра аплодисментите на SENSHI 33

След битката той сподели впечатленията си от представянето си пред Sportal.bg:

"Чувствам се перфектно. Сега каквото и да кажа... Не знам, наистина. Нямах никакво напрежение в себе си — нито на загрявката, нито преди това. Просто когато стъпих на ринга, имах чувството, че се бия за първи път. Атмосферата беше страхотна. Бях приел този дебют много лично и се радвам, че успях да спечеля. Не мога да кажа, че съперникът ме е изненадал, защото бях подготвен. Нямаше нещо, с което да ме изненада.

Изненадващ шампион и вълнуващи български победи на SENSHI 33
Изненадващ шампион и вълнуващи български победи на SENSHI 33

Имам някои болежки по краката, но сега ще си дам седмица-две почивка, ще минат и продължаваме с работата. Планирал съм сега да се прибера при семейството си и да ги видя. Мисля, че не съм ги виждал от три-четири седмици. Нека първо да се прибера при тях, а след това ще планирам какво ще правя по-нататък", каза Наковски.

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