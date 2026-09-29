Красимир Инински: Всяко усилие си струваше

Горд от отличната организация на Европейското първенство за мъже и жени. Така се чувства президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински, броени дни след края на шампионата. Историческото събитие се проведе от 17 до 25 септември в зала „Асикс Арена“ в София. То бе дебютно под егидата на European boxing, както и първото, в което мъже и жени бяха събрани на едно място, за да преследват върха на Европа. Раздадени бяха общо 20 комплекта медали.

„Горд съм от това, което направихме. Благодаря на моя екип, на всички хора в Българска федерация по бокс, които в последните месеци почти не са спали, за да можем да организираме този форум. Защото работата по това домакинство не е започнала с неговото начало, а много преди това. Денонощни усилия, които обаче си струваха напълно. Лично президентът на European boxing Ларс Бровил и генералният секретар на World boxing Том Дилиен ми споделиха възхищението си от начина, по който се проведе турнирът. Да не говорим за милите думи, които президентът на World boxing Генадий Головкин изказа при откриването. Владимир Кличко дойде два пъти за три месеца, за да ни уважи и остана възхитен, не само от организацията, но и от иновациите, които направихме. Това само може да ме радва, но в никакъв случай не се самозабравяме. Напротив, продължаваме към следващата цел. Дали това ще е домакинство на световно първенство, е трудно да се каже отсега. Организацията на подобен форум изисква много сериозно финансиране, за което трябва да получим подкрепа от държавата. На този етап още не сме мислили в тази посока, но след като написахме история с европейското, защо да не го направим и със световно“, сподели г-н Инински.

Той отдаде специално внимание на включването на спортисти със синдром на Даун, които направиха демонстрация пред погледа именно на Владимир Кличко. „Точно това е хубавото, когато пишеш история. Никой не си беше помислял, че подобно нещо е възможно. Ние не просто го направихме, а дори показахме, че може да изглежда добре. Видяхте как горяха очите на тези деца. Те сияеха от щастие, защото са приобщени към едно семейство – това на бокса. Дори Владимир нямаше думи, с които да опише колко е впечатлен и щастлив, че сме успели да се справим с подобна инициатива. Благодаря на Слав Петков, президента на ФАФА, защото заедно с него и с президента на австрийската федерация Игор Микетич, направихме всичко това възможно“, каза още Красимир Инински.

Относно представянето на националите, президентът на БФ Бокс сподели: „Като цяло съм доволен, но знаем, че можеше и по-добре. Не искам да деля момчетата и момичетата. Ние сме едно семейство, както в добри, така и в лоши моменти. Разбира се, на всеки от нас ни се искаше да спечелим повече медали. Някои бяха сериозно ощетени, други не показаха това, което могат. Но всичко това е част от пътя, който вървим. Нашата голяма цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис. Искаме там да вземем онова, което не успяхме тук. Работим целенасочено към 2028 година. Сега ни предстоят Световно първенство и Европейски игри, на които ще се печелят квоти. После има и квалификации. Имаме много силни боксьори и съм оптимист, че можем да излъчим дори повече участници от Париж. Ние не работим обаче само за участие – искаме всеки, който отиде в Лос Анджелис, да се сбие за медал. Посоката е тази, следваме я и работим неуморно“.

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