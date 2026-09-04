Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. SENSHI и DAZN обявяват глобално медийно партньорство

SENSHI и DAZN обявяват глобално медийно партньорство

  • 4 сеп 2026 | 20:01
  • 73
  • 0
SENSHI и DAZN обявяват глобално медийно партньорство

SENSHI и DAZN, водещата световна платформа за спортно съдържание и глобален дом на бойните спортове, обявиха ново глобално медийно партньорство, което ще даде възможност на феновете по целия свят да гледат на живо и безплатно събитията на SENSHI в DAZN.

Партньорството е важна стъпка в международното развитие на SENSHI и ще осигури на почитателите на бойните спортове в над 200 пазара безплатен достъп до първокласните събития на веригата на живо, които събират елитни кикбоксьори, изгряващи международни таланти и едни от най-вълнуващите имена в професионалните бойни спортове.

Сътрудничеството ще започне със SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември 2026 г., последвано от SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември, като партньорството ще продължи и със събитията на SENSHI през 2027 г.

Със SENSHI DAZN добавя към богатото си глобално портфолио от бойни спортове бързо развиваща се международна бойна верига с атлети от различни държави, утвърден календар от събития и отличителен турнирен формат.

„Партньорството с DAZN е голяма стъпка за SENSHI. Още от самото начало амбицията ни е да изградим платформа от световна класа, в която елитни бойци да се състезават на най-високо ниво, а следващото поколение да има възможност да развива кариерата си на международната сцена. DAZN ни дава глобалния обхват, от който се нуждаем, за да представим тези атлети, нашия Grand Prix формат и духа на SENSHI пред феновете на бойните спортове по целия свят. Това партньорство не е само възможност да достигнем до по-голяма аудитория – то извежда SENSHI на следващо ниво“, заяви Семи Шилт, президент на KWU SENSHI Europe – организацията, която стои зад SENSHI.

„DAZN има доказан опит в това да помага на спортни организации да разширяват своя обхват, да увеличават аудиторията си и да реализират глобалния си потенциал и сме развълнувани, че ще направим същото и със SENSHI“, заяви Шей Сегев, главен изпълнителен директор на DAZN Group. „SENSHI е изключително атрактивна бойна верига с елитни атлети, отличителен турнирен формат и все по-силно присъствие в света на бойните спортове. Включването на SENSHI допълва портфолиото на DAZN от световна класа и дава на феновете достъп до още повече първокласно съдържание от света на бойните спортове в нашата платформа.“

Партньорството започва със SENSHI 33 Grand Prix

SENSHI 33 Grand Prix, което ще се проведе на 5 септември 2026 г. във Варна, ще постави началото на партньорството с DAZN.

Събитието ще предложи Grand Prix турнир с осем бойци в категория до 95 кг, който ще събере елитни състезатели от цял свят в елиминационна надпревара в рамките на една вечер за титлата SENSHI Grand Prix.

Програмата ще включва още две резервни битки и три супер битки, а международната бойна карта ще представи състезатели от редица държави и някои от най-вълнуващите таланти в професионалния кикбокс.

Партньорството ще продължи със SENSHI 34 на 5 декември, което ще закрие сезон 2026 на SENSHI с още едно голямо международно Grand Prix събитие.

SENSHI организира пет професионални бойни галавечери годишно, включващи Grand Prix турнири, двубои на шампионско ниво и супер битки с участието на атлети от цял свят.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Огнян Мирчев за Sportal.bg преди SENSHI 33: Няма какво да се обърка

Огнян Мирчев за Sportal.bg преди SENSHI 33: Няма какво да се обърка

  • 4 сеп 2026 | 15:09
  • 1160
  • 0
Бойците проведоха официална тренировка преди SENSHI 33

Бойците проведоха официална тренировка преди SENSHI 33

  • 4 сеп 2026 | 14:22
  • 625
  • 0
Симеон Наковски пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Адреналинът се покачва

Симеон Наковски пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Адреналинът се покачва

  • 4 сеп 2026 | 14:20
  • 573
  • 0
Жак Риков пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Искам нокаут, но и красива победа няма да е зле

Жак Риков пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Искам нокаут, но и красива победа няма да е зле

  • 4 сеп 2026 | 14:15
  • 569
  • 0
Руси Минев се оттегля от ММА

Руси Минев се оттегля от ММА

  • 4 сеп 2026 | 13:41
  • 608
  • 0
Спортистите от Федерацията по адаптирана физическа активност започнаха тренировки по бокс

Спортистите от Федерацията по адаптирана физическа активност започнаха тренировки по бокс

  • 4 сеп 2026 | 12:56
  • 823
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:1 Ботев (Враца), домакините изравниха

Септември 1:1 Ботев (Враца), домакините изравниха

  • 4 сеп 2026 | 20:05
  • 4549
  • 6
Макун преподписа с Левски

Макун преподписа с Левски

  • 4 сеп 2026 | 19:53
  • 1423
  • 5
Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

  • 4 сеп 2026 | 16:36
  • 12976
  • 7
Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 6839
  • 22
Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

  • 4 сеп 2026 | 17:07
  • 7185
  • 22
Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 15278
  • 44