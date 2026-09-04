SENSHI и DAZN обявяват глобално медийно партньорство

SENSHI и DAZN, водещата световна платформа за спортно съдържание и глобален дом на бойните спортове, обявиха ново глобално медийно партньорство, което ще даде възможност на феновете по целия свят да гледат на живо и безплатно събитията на SENSHI в DAZN.

Партньорството е важна стъпка в международното развитие на SENSHI и ще осигури на почитателите на бойните спортове в над 200 пазара безплатен достъп до първокласните събития на веригата на живо, които събират елитни кикбоксьори, изгряващи международни таланти и едни от най-вълнуващите имена в професионалните бойни спортове.

Сътрудничеството ще започне със SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември 2026 г., последвано от SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември, като партньорството ще продължи и със събитията на SENSHI през 2027 г.

Със SENSHI DAZN добавя към богатото си глобално портфолио от бойни спортове бързо развиваща се международна бойна верига с атлети от различни държави, утвърден календар от събития и отличителен турнирен формат.

„Партньорството с DAZN е голяма стъпка за SENSHI. Още от самото начало амбицията ни е да изградим платформа от световна класа, в която елитни бойци да се състезават на най-високо ниво, а следващото поколение да има възможност да развива кариерата си на международната сцена. DAZN ни дава глобалния обхват, от който се нуждаем, за да представим тези атлети, нашия Grand Prix формат и духа на SENSHI пред феновете на бойните спортове по целия свят. Това партньорство не е само възможност да достигнем до по-голяма аудитория – то извежда SENSHI на следващо ниво“, заяви Семи Шилт, президент на KWU SENSHI Europe – организацията, която стои зад SENSHI.

„DAZN има доказан опит в това да помага на спортни организации да разширяват своя обхват, да увеличават аудиторията си и да реализират глобалния си потенциал и сме развълнувани, че ще направим същото и със SENSHI“, заяви Шей Сегев, главен изпълнителен директор на DAZN Group. „SENSHI е изключително атрактивна бойна верига с елитни атлети, отличителен турнирен формат и все по-силно присъствие в света на бойните спортове. Включването на SENSHI допълва портфолиото на DAZN от световна класа и дава на феновете достъп до още повече първокласно съдържание от света на бойните спортове в нашата платформа.“

Партньорството започва със SENSHI 33 Grand Prix

SENSHI 33 Grand Prix, което ще се проведе на 5 септември 2026 г. във Варна, ще постави началото на партньорството с DAZN.

Събитието ще предложи Grand Prix турнир с осем бойци в категория до 95 кг, който ще събере елитни състезатели от цял свят в елиминационна надпревара в рамките на една вечер за титлата SENSHI Grand Prix.

Програмата ще включва още две резервни битки и три супер битки, а международната бойна карта ще представи състезатели от редица държави и някои от най-вълнуващите таланти в професионалния кикбокс.

Партньорството ще продължи със SENSHI 34 на 5 декември, което ще закрие сезон 2026 на SENSHI с още едно голямо международно Grand Prix събитие.

SENSHI организира пет професионални бойни галавечери годишно, включващи Grand Prix турнири, двубои на шампионско ниво и супер битки с участието на атлети от цял свят.

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