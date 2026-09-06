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Трабзонспор се развихри, а Салах продължи с головете

  • 6 сеп 2026 | 23:12
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Трабзонспор се развихри, а Салах продължи с головете

Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор записа гръмка победа с 5:0 над гостуващия Генчлербирлиги в двубой от четвъртия кръг на Сюпер Лиг.

Още в петата минута Пол Онуачу откри резултата, засичайки с глава центриране на Арал Симсир. Девет минути по-късно Мохамед Салах реализира дузпа, свирена за нарушение на Фираджан Юзюм срещу Чибуике Нваиву. Така египтянинът се разписа в трети пореден шампионатен мач. В 22-рата минута Онуачу отбеляза второто си попадение в срещата, възползвайки се от асистенция на Вагнер Пина. В 59-ата минута Салах пусна пас към Ернест Мучи, който беше точен с удар по земя. В 78-ата минута дебютиралият от пейката Франкулино Джу оформи крайното 5:0 с шут отблизо.

Така Трабзонспор се изкачи на четвъртото място в класирането с актив от 7 точки, колкото има и шестият Генчлербирлиги след първата си загуба през сезона.

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