Трабзонспор се развихри, а Салах продължи с головете

Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор записа гръмка победа с 5:0 над гостуващия Генчлербирлиги в двубой от четвъртия кръг на Сюпер Лиг.

Още в петата минута Пол Онуачу откри резултата, засичайки с глава центриране на Арал Симсир. Девет минути по-късно Мохамед Салах реализира дузпа, свирена за нарушение на Фираджан Юзюм срещу Чибуике Нваиву. Така египтянинът се разписа в трети пореден шампионатен мач. В 22-рата минута Онуачу отбеляза второто си попадение в срещата, възползвайки се от асистенция на Вагнер Пина. В 59-ата минута Салах пусна пас към Ернест Мучи, който беше точен с удар по земя. В 78-ата минута дебютиралият от пейката Франкулино Джу оформи крайното 5:0 с шут отблизо.

𝐌𝐎 𝐒𝐀𝐋𝐀𝐇 𝐑𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐖: ⚽➕🅰️



Salah has arrived in the Süper Lig:



⚽🅰️ vs Gençlerbirliği

⚽ vs Amedspor

⚽⚽ vs Başakşehir



3 games, 5 G/A 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/mzJFqgki9g — 433 (@433) September 6, 2026

Така Трабзонспор се изкачи на четвъртото място в класирането с актив от 7 точки, колкото има и шестият Генчлербирлиги след първата си загуба през сезона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google