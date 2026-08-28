От Трабзонспор отхвърлиха оставката на треньора си

Ръководството на Трабзонспор отхвърли оставката на старши треньора Фатих Теке след загубата с 4:0 от Ференцварош във втория мач от плейофния кръг на Лига Европа.

„Поради емоционалното напрежение, причинено от загубата срещу Ференцварош, нашият старши треньор Фатих Теке изрази желание да подаде оставка. Бордът на директорите на Трабзонспор не прие оставката. Фатих Теке ще продължи да изпълнява длъжността старши треньор и ще води отбора ни в предстоящия мач от първенството срещу Амедспор“, се казва в изявление на пресслужбата на клуба.

48-годишният специалист е начело на Трабзонспор от 2025 г. Отборът не успя да се класира за Лига Европа след загубата от Ференцварош и ще играе в Лига на конференциите, където е сред потенциалните съперници на ЦСКА на жребия днес.

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Снимки: Gettyimages