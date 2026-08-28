Драма при следващия опонент на ЦСКА в Европа: Трабзонспор отказа да пусне треньора си

Турският Трабзонспор, който е сред сигурните съперници на българския ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, преминава през труден момент. Старши треньорът на отбора Фатих Теке подаде оставка веднага след реванша от плейофите за Лига Европа, в който тимът му претърпя тежко поражение с 0:4 при гостуването на Ференцварош. С общ резултат 0:5 унгарският гранд продължи напред, а Трабзонспор отпадна в третия по сила турнир на УЕФА.

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Няколко часа след емоционалното изявление на Теке обаче, ръководството на клуба официално отхвърли неговата оставка. В официално съобщение до обществеността от Управителния съвет обявиха: „Нашият старши треньор Фатих Теке взе решение да подаде оставка поради емоционалното напрежение, предизвикано от загубата след мача с Ференцварош. Оставката не беше приета. Фатих Теке продължава да изпълнява своите задължения.“ Специалистът ще остане на поста си и ще води отбора в предстоящия мач от първенството срещу Амедспор.

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Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.



Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.



Fatih… pic.twitter.com/3m9zibPC8M — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 27, 2026

Двубоят в Будапеща бе под номер 61 за Фатих Теке начело на Трабзонспор. Разочароващото представяне идва изненадващо на фона на мащабната селекция през лятото, при която клубът привлече бившите звезди на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо. Въпреки сериозните инвестиции, отборът не успя да намери правилния ритъм в досегашните си европейски мачове.

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