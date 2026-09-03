Трабзонспор взима още една звезда

Трабзонспор няма намерение да спира с амбициозната си селекция, въпреки че се провали в евротурнирите и ще участва в Лигата на конференциите, започна турското първенство с две грешки от три мача и се раздели с треньора си. След пристигането на Мохамед Салах и Фабиньо сега клубът е близо до привличането на Ричарлисон от Тотнъм.

Трабзон се е разбрал с бразилеца за личните му условия, след като му е предложил три пъти по-голяма от тази, която взима при лондончани. “Шпорите” отхвърлиха две оферти от турския клуб за него, които бяха на стойност 15 и 20 милиона лири. Очаква се ново предложение на Трабзонспор и вероятността трансферът да се осъществи е голяма. Турците обаче няма да могат да го регистрират за основната фаза на Лигата на конференциите, тъй като вчера бе последният срок. Това означава, че той няма да играе в София за гостуването на ЦСКА.

🚨 Richarlison has agreed to join Trabzonspor, with personal terms already agreed.



Trabzonspor have offered the Brazilian three times his current Tottenham Hotspur salary.



Spurs rejected bids worth £15M and £20M, with a new proposal expected soon.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/rZq1gKJwT1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 3, 2026

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