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Съперник на ЦСКА остана без треньор след само три мача

  • 2 сеп 2026 | 06:18
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Съперник на ЦСКА остана без треньор след само три мача

Ръководството на турския гранд Трабзонспор взе решение да се раздели със старши треньора Фатих Теке. Новината беше официално съобщена от клуба след загубата с 1:2 от Амед СК в мач от третия кръг на местната Суперлига, изигран в понеделник.

Уволнението на наставника идва изненадващо рано в сезона, след едва три изиграни срещи. В тях отборът от Трабзон събра актив от 4 точки, което му отрежда 11-о място във временното класиране. Единственият успех дойде в предходния кръг при домакинството на Истанбул Башакшехир, спечелено с 2:1.

От Трабзонспор отхвърлиха оставката на треньора си
От Трабзонспор отхвърлиха оставката на треньора си

48-годишният Теке е считан за легенда в клуба, където се подвизаваше като нападател. Той пое треньорския пост през март 2025 г. и оттогава е водил тима в 62 срещи. Под негово ръководство Трабзонспор спечели Купата на Турция през миналия сезон, но представянето в европейските клубни турнири бе разочароващо. Само преди седмица отборът отпадна от Лигата на конференциите на УЕФА след поражение от унгарския Ференцварош.

След загубата в Диарбекир снощи, самият Теке е предложил да подаде оставка, но първоначално тя не е била приета от управителния съвет. След проведено днес заседание обаче, ръководството е променило позицията си и е решило да предприеме треньорска смяна.

През летния трансферен прозорец Трабзонспор направи сериозна селекция, привличайки звезди от ранга на бившите играчи на Ливърпул – Мохамед Салах и Фабиньо. Въпреки това, скъпите попълнения все още не дават очаквания резултат на терена.

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