Този път голът на Салах не стигна за бъдещия съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите

Мохамед Салах отбеляза третото си попадение с фланелката на Трабзонспор, което обаче не бе достатъчно новия му отбор, който регистрира поражение с 1:2 от тима на Амедспор в среща от третия кръг на турската Сюперлиг. Така състава, който е бъдещ съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, вече има една победа, едно равенство и една загуба в шампионата на южната ни съседка и заема 11-тото място във временното класиране. Амедспор пък е шести с два успеха и едно поражение.



Египтянинът бе титуляр за Трабзонспор, а в навечерието на двубоя той разбра, че улица ще носи неговото име.



Това като че ли го вдъхнови и още в 11-тата минута Салах изригна с попадение, което изведе неговият тим.



След това обаче гостите трябваше да свалят "розовите очила" и десетина минути преди края на редовното време им се наложи да извършат принудителна смяна. Ноа Савиоло трябваше да напусне, а на негово място се появи Арал Симсир. Сидни Лопес Кабрал и Чибуике Нваиву пък получиха жълти картони във времето до почивката.



Така домакините се възползваха от психологическия удар, който получи техния съперник и си спечелиха дузпа в добавеното време, която Диагне пропусна, но при добавката Ира Сор възстанови пет минути след края на редовното време на първата част.



През второто полувреме тимът Амедспор съумя да стигне и до пълен обрат. Това отново стана с късно попадение, което този път дойде в 90-ата минута, когато Гифт Орбан се разписа, за да изведе своя тим до втора победа от началото на сезона.



Това бе второ поредно поражение за Трабзонспор, който през миналата седмица регистрира болезнена загуба с 0:4 от Ференцварош в Будапеща и отпадна от Лига Европа. Това прати турците в Лигата на конференциите, където ще играят с ЦСКА на 26 ноември в София, когато "червените" трябва да приемат Мохамед Салах и компания на обновеното си супербижу в "Борисовата градина". Иначе в следващия си мач от Сюперлиг Трабзонспор ще приеме Генчлербирлиги. Този двубой предстои на 6 септември от 20:00 часа българско време.



Амедспор пък ще бъде гост в следващия кръг на Касъмпаша по-рано в същия ден от 17:00 часа.

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