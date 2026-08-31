Улица в Турция ще носи името на Мохамед Салах

Звездата на Трабзонспор Мохамед Салах ще бъде почетен с улица на негово име в Турция. Кметът на община Йомра, Мустафа Бъйък, потвърди новината в социалните мрежи: „Изпитваме голяма гордост от факта, че Мохамед Салах, най-големият трансфер в историята на турския футбол, ще живее в нашия район.“

"С решение на общинския съвет, което ще вземем тази седмица, ще кръстим улицата, на която се намира къщата на Салах, "улица Мохамед Салах“, добави той. "Ние направихме каквото можахме, сега е ред на Салах."

Türk futbol tarihinin en büyük transferi olan Mohamed Salah’ın ilçemizde yaşayacak olmasından büyük bir gurur duyduk.



Bu hafta alacağımız meclis kararıyla, Salah’ın oturacağı evin sokağına “Mohamed Salah Caddesi” ismini vereceğiz.



Biz elimizden geleni yaptık, sıra Salah’ta. 😊 pic.twitter.com/AHqX6SCmSg — Mustafa Bıyık (@mustafabiyik61) August 30, 2026

Египетската суперзвезда подписа с Трабзонспор това лято, след като напусна Ливърпул. За английския клуб той отбеляза 257 гола в 442 мача, като спечели Висшата лига два пъти и Шампионската лига веднъж. Салах, който вече е на 34 години, вкара два гола при първия си мач като титуляр при победата над Истанбул Башакшехир в турското първенство. Той обаче игра и в четвъртък, когато Трабзонспор беше разгромен с 0:4 от Ференцварош, което сложи край на надеждите на тима за класиране в Лига Европа. Сега тимът ще играе в Лигата на конференциите, а един от мачовете му ще бъде гостуване на ЦСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago