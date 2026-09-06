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Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?

  • 6 сеп 2026 | 20:02
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер заяви, че се нуждае от „няколко допълнителни прегледа“ след катастрофата си в Гран при на Италия, за да е сигурен, че ще бъде в състояние да се състезава в кръга от Формула 1 в Мадрид следващия уикенд.

Льоклер загуби контрол над своя болид Ферари SF-26 с висока скорост на завоя „Параболика“ в края на втората обиколка и претърпя тежък удар в стената, който доведе до червен флаг.

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Той беше откаран в медицинския център, където лекарите го прегледаха и го освободиха, след като не бяха открити наранявания.

„Вратът ми беше добре, в началото имах лек проблем със зрението - каза Льоклер. - Не виждах много добре с дясното око, но сега всичко е наред. Това беше нещото, което най-много ме притесняваше, когато излизах от колата.“

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„След това всичко останало – малко болка тук и там, което е нормално след такава катастрофа, така че нищо повече“, добави той.

Това обаче не означава, че 28-годишният пилот е излязъл от инцидента напълно невредим.

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„Мисля, че ще трябва да мина още няколко допълнителни прегледа, вероятно тази вечер и утре, за да сме сигурни, че ще бъда напълно готов за Мадрид - добави той. - Би трябвало всичко да е наред, но е по-добре да сме предпазливи.“

Относно причината за загубата на контрол, Леклер предположи, че се дължи на „разлика в подаването на мощност“, но настоя, че иска първо да разгледа данните, преди да прави необосновани коментари. Той също така призна разочарованието си.

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„Да, много е разочароващо, но такава е ситуацията в момента, не мога да променя резултата. Трябва да гледам напред и се надявам да се реванширам в Мадрид“, заключи пилотът на Ферари.

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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия
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Снимки: Gettyimages

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