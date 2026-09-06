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Фюлкруг: Завръщането във Вердер е сюрреалистично

  • 6 сеп 2026 | 17:35
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Фюлкруг: Завръщането във Вердер е сюрреалистично

Нападателят на Вердер (Бремен) Никлас Фюлкруг описа завръщането си в клуба като емоционално и на моменти дори "малко сюрреалистично".

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Откакто е отново е в родния си клуб, 33-годишният нападател отбеляза 2 гола за 3 мача във всички турнири, включително едно попадение при първия успех за сезона в Бундеслигата с 3:1 срещу РБ Лайпциг вчера.

"Чувството е малко сюрреалистично на моменти. След гола почувствах, че съм още по-емоционален, когато играя тук, отколкото където и да е другаде", каза Никлас Фюлкруг, цитиран от ДПА.

Националът на Германия започна професионалната си кариера в Бремен през 2012 година, но напусна през 2014 г. Пет години по-късно той направи първото си завръщане в отбора и прекара четири сезона в северната част на страната, а през 2023 г., след като бе най-резултатният нападател в германския елит, беше привлечен от Борусия (Дортмунд).

След неуспешен период, прекаран в английския Уест Хам Юнайтед и под наем в италианския Милан през миналия сезон, Фюлкруг се завърна с амбиция да възроди кариерата си в родния си клуб.

"Никлас Фюлкруг показа намеренията си още от първото единоборство, с което помогна на всички да осъзнаят какво сме излезли на терена днес", заяви старши треньорът Даниел Тиуне.

Вердер научи и съперника си във втория кръг на Купата на Германия - бившия отбор на нападателя Борусия (Дортмунд), на когото ще гостува на 27 октомври. "Разбира се, нямам търпение да играя в Дортмунд отново, но ни се искаше да го отложим с няколко кръга", коментира Фюлкруг.

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