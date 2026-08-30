Фрайбург започна отлично новата кампания с разгром над Вердер

Фрайбург разби с 4:1 Вердер (Бремен) в мач от първия кръг на Бундеслигата. Юито Сузуки (29’, 48’, 55’) се отличи с три попадения, а един гол добави Игор Матанович (45’). Единственият гол в полза на “бременските музиканти” бе дело на Дариуш Стаймах (77’). Японецът започна головия си рецитал в 29-ата минута, когато той засече на втора греда центриране от корнер. Срещата продължи да се развива отлично за възпитаниците на Юлиан Шустер, които успяха да удвоят преднината си в самия край на първата част, когато Матанович реализира с плътен изстрел от над 20 метра.

Третият удар на тима на Фрайбург, който до голяма степен окончателно сложи край на интригата в двубоя. Той дойде в нов отличен момент, а именно в самото начало на второто полувреме, когато пак многоходова атака доведе до подаване отляво, което отново бе засечено от оставения сам Сузуки. Японският полузащитник отбеляза ново попадение в 55-ата минута, покачвайки преднината на Фрайбург на четири попадения. Дариуш Стаймах намали изоставането на тима в 76-ата минута, когато засече центриране отново от корнер, оформяйки крайният резултат в мача.

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Снимки: Gettyimages