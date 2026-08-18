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Официално: Фюлкруг отново облече екипа на Вердер

  • 18 авг 2026 | 15:42
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Официално: Фюлкруг отново облече екипа на Вердер

От Вердер (Бремен) официално обявиха привличането на нападателя Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хам до края на сезона. В сделката няма опция за закупуване, като 33-годишният играч се отказа от част от заплатата си, за да се завърне обратно в клуба от Бундеслига.

Фюлкруг може да се завърне във Вердер Бремен
Фюлкруг може да се завърне във Вердер Бремен

Именно с екипа на Вердер Фюлкруг имаше най-успешния период в своята досегашна кариера. Юношата на клуба записа общо 124 мача за първия състав между 2019 и 2023 година, в които отбеляза 49 гола и направи 16 асистенции. През първата част на миналия сезон пък бившият германски национал изигра 9 двубоя без голов принос за Уест Хам, а през пролетта беше преотстъпен в Милан, където натрупа 20 срещи, но само с едно попадение.

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