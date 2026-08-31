Фюлкруг: Ситуацията във Вердер не е толкова лоша, колкото изглежда

Ситуацията във Вердер Бремен не е толкова негативна, колкото изглежда след началото на сезона в Бундеслигата, сигурен е нападателят Никлас Фюлкруг. Бремен загуби с 1:4 срещу Фрайбург в първия си мач за новия сезон, а нападателят игра един час при завръщането си в отбора. "Не гледам толкова негативно на нещата и се старая да не се разстройвам. Да, годината няма да бъде лесна, но може да бъде и забавна", каза Фюлкруг.
Фрайбург започна отлично новата кампания с разгром над Вердер
Старши треньорът Даниел Тиуне заяви, че Фюлкруг е в добра физическа форма, но му трябва повече игрово време. Ситуацията е различна при ключовия халф Йенс Щаге, чиято мускулна травма наставникът описа като "абсолютно най-лошия сценарий". Той ще отсъства до края на годината и Вердер вече търси негов заместник на пазара. Спортният директор Клеменс Фртиц не пожела да сподели кои футболисти следи тимът от Бремен, но подчерта, че преговори има.