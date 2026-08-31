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Вердер губи полузащитник задълго

  • 31 авг 2026 | 01:29
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Вердер губи полузащитник задълго

Вердер (Бремен) ще бъде без полузащитника Йенс Стаге в продължение на няколко месеца, обявиха от клуба от Бундеслигата точно преди откриващия им мач за сезона. Датчанинът е получил сериозна контузия на подколянното сухожилие, което е тежък удар за отбора.

„Наистина съжалявам за Йенс и ще направим всичко възможно, за да се уверим, че той ще се възстанови бързо и скоро ще се върне във форма“, каза треньорът Даниел Тиуне преди срещата с Фрайбург.

„Като се има предвид тежестта на контузията, не очакваме Йенс да се завърне на терена тази година“, добави той.

Стаге игра в победата от първия кръг на Купата на Германия срещу Люнебургер Ханза миналия уикенд, но следващият му мач ще бъде вероятно най-рано през месец януари, пише ДПА.

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Снимки: Gettyimages

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