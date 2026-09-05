Вердер най-после сложи край на кошмарната си серия срещу РБ Лайпциг

Отборът на Вердер (Бремен) постигна първата си шампионатна победа през сезона, след като спечели с 3:1 като домакин на РБ Лайпциг в среща от втория кръг на Бундеслигата. Така “бременските музиканти” сложиха край на негативната си поредица от 14 мача без успех срещу този съперник (четири равенства и десет загуби).

Още в четвъртата минута домакините поведоха след удар по земя на Ерен Динкчи, който се възползва от асистенция на Чуки. Последва продължителен натиск на “биковете”, като дори в 24-тата минута ВАР отмени тяхна дузпа. Въпреки това в 68-ата минута домакините отново стигнаха до гол, като Никлас Фюлкруг беше точен с глава след центриране от корнер на Марко Грюл. В 80-ата минута австриецът се отчете и с попадение, след като се разписа с воле. Гостите пък успяха да отбележат само почетен гол, и то чак в края на добавеното време, когато Ридле Баку засече с глава центриране на резервата Андрия Максимович.

Така Вердер взе първите си три точки, след като миналия кръг загуби с 1:4 от Фрайбург, а Лайпциг остава със същия актив, защото преди седмица срази Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:0.

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Снимки: Gettyimages