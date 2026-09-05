Интер има да си връща на Наполи

Вълнуващо сблъсък предстои тази вечер на стадион "Джузепе Меаца", където Интер се изправя срещу Наполи в дербито от третия кръг на италианската Серия "А". Двубоят противопоставя два от най-големите претенденти за челните места на ранен етап от сезона.

Интер започна новия шампионат по отличен начин. Водените от Кристиан Киву отбор заема второто място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите си два мача и голова разлика 5:1. В първия си мач "нерадзурите" надделяха у дома срещу Монца с 4:1, след което постигнаха трудна победа с 1:0 като гост на Каляри.

Наполи се намира на 10-а позиция във временното класиране с 3 точки (голова разлика 3:2). Отборът на Масимилиано Алегри стартира сезона с успех с 2:0 над Дженоа като гост, но в миналия кръг бе изненадан у дома от Комо и загуби с 1:2.

В лагера на Интер няма нови потвърдени проблеми с контузени или наказани състезатели преди дербито. В халфовата линия на домакините се очаква ключова роля да изиграят Хакан Чалханоолу, Николо Барела и Петър Сучич.

При неаполитанците списъкът с отсъстващи е по-сериозен. Тимът от Неапол ще гостува в Милано без трайно контузените защитници Алесандро Бонджорно, Лука Марианучи и Паскуале Мацоки. В предни позиции наставникът Масимилиано Алегри отново ще разчита на физическото присъствие и креативността на Скот Мактоминей и Франк Замбо Ангиса.

Историята от последните мачове между двата тима показва изключително равностойни и тактически двубои. Четири от последните пет срещи между Интер и Наполи в Серия "А" завършиха наравно – 2:2 през януари 2026 г. и по 1:1 в предишните три сблъсъка. В този период Наполи регистрира една победа с 3:1 у дома през октомври 2025 г.

Интер не е побеждавал "партенопеите" от 22 януари 2024 година, когато спечели с 1:0 финала за Суперкупа на Италия с късен гол на Лаутаро Мартинес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages