Цветан Соколов: Теди заслужаваше тази подкрепа

Бившият капитан на мъжкия национален отбор на България Цветан Соколов сподели след края на бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда", който се проведе тази вечер в зала "Арена София", че либерото е заслужавал тази подкрепа от близо 9000-и фенове.

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"Много се радвам и много му благодарих за поканата, защото наистина сме изкарали много време заедно в националния отбор. Имали сме наистина страхотни моменти заедно, страхотни победи сме преживявали. Разбира се, имало е и моменти, в които не са се получавали нещата, но винаги сме били заедно, а той е бил сърцето на отбора. Така че, аз мога да кажа едно "Благодаря", благодаря за емоциите, които сме изпитвали заедно на игрището и силно се надявам на всички хора, които дойдоха да гледат този бенефис, да им е харесало, защото Теди заслужаваше тази подкрепа", призна Соколов пред медиите след шоуто.

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"Той винаги е бил изключително позитивен състезател и човек. Може много неща да отбележим за него, той винаги е бил един от най-добрите либера, така че това беше един огромен плюс за цялата работа, която даваше на игрището. С това можем да го отличим, както с играта му, но най-вече емоцията му."

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"Нямам търпение отново да заиграя пред родна публика. Решението не беше много трудно. Първо аз много исках да се върна в България, защото със семейството ми прекарахме едни много дълги години в чужбина и нещата са доста по-тежки. И когато имаше тази възможност да се върна в България, разговорите минаха доста бързо с президента на Дея. Много бързо се разбрахме и наистина много се радвам. Нямам търпение да започне първенството. Надявам се да се подготвим по възможно най-добрия начин, да сме здрави и да се забавляваме на игрището", завърши бившият капитан на България.

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