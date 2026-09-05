Весела Лечева след бенефиса на Теди Салпаров: Вярвам с цялото си сърце, че ще имаме нови поводи да празнуваме заедно

Председателят на БОК Весела Лечева публикува емоционален пост в социалните мрежи след края на бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда", който се проведе тази вечер в зала "Арена София".
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"Да останеш 20 години сред най-добрите във волейбола, е невероятно постижение. Щастлива съм, че БОК подкрепи бенефиса на Теодор Салпаров, защото е важно да помним звездите на българския спорт, които трябва да са и модел на подражание за всички млади хора.
Теди Салпаров е от онова поколение български волейболисти, които имаха щастието да играят на Олимпийски игри. Теди беше в отбора в Пекин 2008 и Лондон 2012. Вярвам, че след две години в Лос Анджелис, отново да имаме волейболен отбор в олимпийския турнир.
Този бенефис дава старта на месец на волейбола. Месец, в който столичната Арена е домакин на Евро 2026, а нашият отбор ще се бори за медали от Европейското първенство.
Вярвам с цялото си сърце, че ще имаме нови поводи да празнуваме заедно.
Сили и късмет на всички!", написа Весела Лечева.
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Снимки: Startphoto