Теодор Салпаров: Поглеждайки назад изпитвам задоволство от постигнатото

Световните легенди победиха с 3:2 Българските звезди в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". На шоу-мача пред над девет хиляди зрители в "Арена София” присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов и министърът на културата Евтим Милошев.

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Сред гостите също бяха Христо Стоичков, Стилиян Петров, Мартин Петров, както и настоящият национален отбор по волейбол при мъжете. В срещата се играха пет гейма до 15 точки, като участие взе и синът на Теодор Салпаров - Георги.

Звездите излязоха крайни победители в спектакъла с 3:2 гейма след 15:11 в петата част и успешна атака на Самуеле Папи.

След края на шоу-мача Любомир Ганев и Христо Стоичков отправиха специални приветствия към Теодор Салпаров.

"Поглеждайки назад изпитвам задоволство от постигнатото. Това е уважение към всички тези легенди, с които съм играл 20 години. Исках и те до усетят атмосферата. Дано тази приемственост да остане между поколенията. Ще стискаме палци на младите ни волейболисти, дано ни зарадват с някой медал на Европейското първенство", заяви Салпаров в края на спектакъла.

Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца".

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Снимки: Startphoto