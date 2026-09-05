Цецо Соколов: Този отбор има страхотен и огромен потенциал и може да печели, но на Европейското ще бъде по-трудно

Бившият капитан на мъжкия национален отбор на България Цветан Соколов коментира след края на бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда", който се проведе тази вечер в зала "Арена София", и предстоящото Европейско първенство, на което страната ни ще е домакин.

"Вижте... какво мога да кажа за прогноза за Европейското първенство? Гледам напред и смятам, че този отбор има страхотен и огромен потенциал и може да печели. Така че, моята прогноза е да играем един добър волейбол, да вървим напред и да си поставяме високи цели. Да, ще бъде по-трудно дори и от световното, защото на световното много хора не очакваха много от нас, а вече сме световни вицешампиони и няма как да излязат по-спокойно срещу нас за игра. Всеки един отбор ще иска да излиза на максимум срещу нас. Очаквам нещата да са много по-променени отколкото преди", сподели Соколов пред медиите.