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Андрей Жеков: Салпаров е добър пример за следващите поколения

  • 5 сеп 2026 | 20:25
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Бившият разпределител и настоящ помощник треньор на мъжкия национален отбор на България Андрей Жеков каза след края на бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда", който се проведе тази вечер в зала "Арена София", че Салпаров е един добър пример за следващите поколения.

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"Поздравявам го! Казах го и преди мача, тук сме да го уважим за кариерата, за дълголетието, за успехите му и всичко каквото е направил, за сърцатата игра, която винаги е показвал и, с която е "подпалвал" залите. Прекрасно събитие беше. От друга страна на мрежата бяха световни звезди, повечето бивши, но и някои все още състезаващи се, така че всичко беше супер", каза Жеков пред медиите след шоуто.

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"Ние с Теди сме на близки години и се познаваме от годините, в които играехме в България и все още не бяхме стигнали до националния отбор. А след това имахме честта да играем заедно за българския национален отбор. Имали сме много хубави моменти. Ще го запомня с това, че винаги е бил душата на отбора и в игрището беше удоволствие да се играе с характер като него."

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"И за мен лично беше много емоционално, минали са много години, някои от много години не играем. В не много добра форма сме, но да сме отново заедно в тази зала, беше като едно прощаване, както каза той не само негово. Беше истинско удоволствие за мен."

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"На първо време го отличаваха техническите му качества, защото беше един от най-добрите посрещачи в света. И след това, естествено, и характерът му, който се надявам да бъде пример за всички млади волейболисти. Дори да имаш трудни моменти, трябва да си оставяш сърцето на игрището всеки път. И той е един добър пример за следващите поколения", завърши бившият разпределител.

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Снимки: Startphoto

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