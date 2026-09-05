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Подгряването за бенефиса на Теодор Салпаров започна

  • 5 сеп 2026 | 15:21
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Подгряването за бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда" вече започна пред зала "Арена София".

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис
Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

Главният герой на събитието Теодор Салпаров и част от гостуващите звезди, сред които Иван Милкович и Микеле Баранович, излязоха пред залата, където има мини волейболно игрище, на което феновете и зрителите могат да опитат играта, и зарадваха хората там с автографи.

Преди да започне бенефиса, залата бе заета от националния отбор на България. Световните вицешампиони са в усилена подготовка за ЕвроВолей 2026.

Волейболните национали на България пристигнаха за празника на Теди Салпаров.

Голямото шоу започва в 16,30 часа.

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