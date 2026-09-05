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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов уважи бенефиса на Теодор Салпаров

  • 5 сеп 2026 | 20:22
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бе сред официалните гости на бенефиса на легендарния български волейболист Теодор Салпаров. Събитието събра на едно място едни от най-големите имена в българския и световния спорт.

Сред гостите бяха президентът на Република България Илияна Йотова, президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на културата Ефтим Милошев, кметът на София Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Бенефисът на Салпаров бе уважен и от мъжкият национален отбор по волейбол - героите от световното първенство във Филипините през 2025 г., които спечелиха сребърните медали и върнаха България в голямата световна волейболна игра.

Българската волейболна школа бе представена от Владимир Николов, Евгени Иванов, Николай Иванов, Виктор Йосифов,

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Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Цветан Соколов, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски и още много родни волейболисти, записали имената си в световната спортна история.

Отборът на България бе воден от треньорите Радостин Стойчев, Александър Попов и Найден Найденов.

На полето излязоха и световните волейболни легенди - Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подрашчанин, Урош Ковачевич, Данте Амарал, Серджо Сантос, Рафаел Паскуал и още много звезди на световния волейбол, водени от треньорите Джанлоренцо Бленджини и Алберто Джулиани.

Бенефисът на Салпаров уважиха и много български спортисти.

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