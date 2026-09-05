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Ланс Строл постави крайно нежелан рекорд във Формула 1

  • 5 сеп 2026 | 20:23
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Ланс Строл постигна нещо, което никой друг пилот във Формула 1 не е правил досега, но това не е рекорд, с който той ще се гордее.

Пилотът на Астън Мартин постави нежелания етап по време на квалификацията за Гран при на Италия, след като завърши на последното 22-ро място на пистата „Монца“.

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Строл беше с по-малко от десета по-бавен от съотборника си Фернандо Алонсо, който се класира три места пред него на 19-а позиция.

С това си представяне Строл стана първият пилот, регистрирал 100 отпадания в първата част на квалификацията (Q1), откакто системата с три части беше въведена през 2006 г.

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Първото отпадане на Строл в Q1 е при дебюта му за Уилямс в Гран при на Австралия през 2017 г.

За по-малко от 10 години 27-годишният канадец успя да счупи рекорд във Формула 1, за който никой от съперниците му не би му завидял.

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След квалификацията на „Монца“ Строл беше в обичайното си неразговорливо настроение, като даде интервю, продължило едва 44 секунди.

„Това беше, което очаквахме с двигателя - каза Строл с явна липса на ентусиазъм. - Изоставаме с три секунди, така че утре няма да можем да поддържаме темпото на останалите.“

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Астън Мартин страда от липса на мощност на „Монца“ в сравнение със своите конкуренти, като данните от измерването на максималната скорост разкриват зашеметяващ дефицит от 20 км/ч спрямо болидите на Мерцедес.

Притеснителното е, че това се случва въпреки обновения двигател на Хонда, който беше представен на Гран при на Нидерландия.

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Снимки: Gettyimages

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