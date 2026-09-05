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Пиастри: Не мисля, че имах скоростта да се боря за полпозишъна

  • 5 сеп 2026 | 18:40
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Пиастри: Не мисля, че имах скоростта да се боря за полпозишъна

Оскар Пиастри призна след края на квалификацията преди Гран При на Италия, че не е разполагал със скоростта, за да се бори за полпозишъна на „Монца“.

Австралиецът се класира трети зад Пиер Гасли и Джордж Ръсел, но почти сигурно да бъде наказан заради блокиране срещу Лиам Лоусън във втората фаза. Най-вероятно Пиастри ще бъде преместен с три места назад и ще стартира шести, но той каза, че е доволен от представянето си днес след трудните последни седмици.

Гасли: Усетих, че съм направил много добра обиколка
Гасли: Усетих, че съм направил много добра обиколка

„Не мисля, че имах скоростта да се боря за полпозишъна. Първата обиколка се усети добре. Опитах се да видя дали ще се намери някой, който да излезе пред мен от бокса, но никой не го направи. Знаех, че ще е трудно, след което обърках леко спирането за първия шикан и блокирах гумата. Сесията приключи за мен, но е хубаво да имам такъв силен резултат. Мина време, така че ги приемам“, заяви пилотът на Макларън.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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