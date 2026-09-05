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Симеон Наковски обра аплодисментите на SENSHI 33

  • 5 сеп 2026 | 22:12
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Симеон Наковски обра аплодисментите на SENSHI 33

Симеон Наковски стъпи с гръм и трясък на ринга на SENSHI 33 и заслужи по убедителен начин с 3-0 съдийски гласа първата си победа под шапката на тази реномирана международна организация. Това се случи под аплодисментите на около 500 зрители на плажната арена в комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, Варна.

Симеон започна изключително агресивно и с желание да стъпва постоянно напред, като трябваше да внимава за опасните леви крошета и кросове на съперника. Първият рунд изглеждаше, че е преминал в полза на Наковски, затова испанецът започна доста устремено и разнообразно втората част.

Българинът обаче бързо се окопити и зарадва публиката с някои отлични попадения. Към края на трети рунд вече лицето на Краньо беше видимо подпухнало от тежките удари на Симеон, а и от дясната му вежда течеше кръв.

Съдиите оцениха подобаващо цялостното преимущество на българина и му присъдиха победа с единодушно решение.

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