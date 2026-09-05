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Злощастен край на участието на Еди Алексанян на SENSHI Grand Prix

  • 5 сеп 2026 | 19:55
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Едуард Алексанян загуби злощастно откриващия мач на SENSHI Grand Prix в категория до 95 кг, въпреки че доминираше в първия рунд срещу Юри Фаркас от Румъния. Съперникът на българина пласира лоукик в прасеца и така подкоси нашия боец, че той не можеше да се изправи и трябваше да получи медицинска помощ на ринга.

Еди имаше отговорната задача да излезе първи на ринга не само в рамките на турнира, но и на цялата галавечер. Той беше направил страхотен нокаут на SENSHI 29 след година и половина пауза, но в тежка категория, към която не желае да принадлежи в бъдеще и затова се подложи на тежко сваляне на около 6 кг за тази вечер.

В подготовката си за турнира GRAND PRIX Алексанян беше обяснил пред Sportal.bg, че е провел 20-дневен лагер в Испания, където е правил спаринги с Майкъл Боапе. Целта е била допълнително натоварване на тялото под високите температури на Иберийския полуостров.

За съжаление, цялата агресия и прекрасни комбинации на Едуард в първия рунд бяха заличени от миг на изобретателност на Фаркас. Той пласира лоукик по прасеца на Алексанян и го подкоси до такава степен, че нашият боец не можеше да стои изправен. Това доведе до победа с ТКО за румънеца, който иначе към момента на ритника със сигурност губеше рунда.

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