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Нова страхотна победа в SENSHI за Лъвското сърце

  • 5 сеп 2026 | 22:46
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Нова страхотна победа в SENSHI за Лъвското сърце

Жулиен Риков Лъвското сърце постигна седма победа в седмата си професионална кикбокс битка на ринга на SENSHI, след като срази коравия и класен испанец Данут Михаил на голямата бойна галавечер в Св. Св. Константин и Елена, Варна. Жак доминираше срещу по-опитния си опонент и успя да убеди съдиите в превъзходството си, като те му присъдиха успеха с 3-0 гласа.

Съперникът на Риков от Испания със сигурност е най-тежкият, който е срещал до момента в кариерата си - световен шампион на WAKO за миналата година, европейски шампион на WAKO за 2024-та и победител в турнира The Legend 4-Man за 2025-а.

Първият рунд беше много интензивен и равностоен, но към края му определено Риков намираше правилната дистанция за своите летящи колена и комбинации с ръкавиците. Точно такова комбо зарадва зрителите в началото на втората част, като съперникът му беше изтласкан назад.

Риков пласира добро кроше и прати Михал си в нокдаун, въпреки че той самият протестираше срещу решението на съдията Алберт Краус да отброява. Испанецът подразни всички на плажната арена с неспортсменско решение да продължава с удари след края на рунда. Опасните колена на Риков не спираха да тормозят противника, а искрите се увеличиха съвсем към края на битката, като публиката аплодира бурно Жак накрая.

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