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Огнян Мирчев загуби от грък на SENSHI 33

  • 5 сеп 2026 | 21:28
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Огнян Мирчев загуби от грък на SENSHI 33

Огнян Мирчев беше победен с единодушно съдийско решение (26-30, 26-30, 26-30) от Янис Еминов в една от супербитките на SENSHI 33 в Св. Св. Константин и Елена, Варна. Това беше първото поражение на Мирчев в SENSHI, след като досега той имаше 3 победи в 3-те си предишни битки, включително на първата в историята галавечер на реномираната международна промоция.

За съжаление, сериозният устрем от самото начало на Еминов му помогна да наложи преимуществото си в първи рунд. Той три пъти прати българина на земята, като в единия случай беше отсъден нокдаун, от който Огнян се съвзе. Мирчев имаше червен отпечатък на лявата си страна на торса си от един от киковете на Еминов, като му трябваше да търси обрат във втори рунд.

Той се зае по страхотен начин със задачата и пласира няколко отлични комбинации, а гъркът пробва да отговори да предизвикателството. Темпото беше на впечатляващо ниво и зрителите аплодираха постоянно всяко добро попадение на Огнян. В третия рунд силите бяха изравнени и Мирчев не можа да направи мощен финален щурм в преследване на победата. Съдиите обаче присъдиха и трите рунда в полза на гръцкия боец.

Огнян направи два полумаратона като “загрявка” за SENSHI 33 извън официалната си подготовка. Основата ѝ се проведе на лагер на SENSHI през юли месец, като задачата му бе да спре победната серия на Емилов от три успеха над български съперници. За съжаление обаче те в крайна сметка набъбнаха на четири.

Освен че е професионален кикбоксьор от най-високо ниво, Мирчев работи в сферата на киберсигурността.

26-30, 26-30, 26-30

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