Влахович: Бешикташ е най-добрият избор за кариерата ми, аз знам каква е истината за раздялата ми с Ювентус

Нападателят Душан Влахович безспорно беше един от главните герои на летния трансферен прозорец, преминавайки в Бешикташ след неуспешни преговори за подновяване на договора си с Ювентус. В Турция той се представи с хеттрик в първия си мач като титуляр в първенство, което сега самият той смята за най-доброто за кариерата си. „Говорих с много клубове. Тъй като бях свободен агент, това беше нормално. Много отбори търсеха информация или се опитаха да ме привлекат. Трансферният прозорец е много динамичен процес: един ден се случва едно, а на следващия всичко може да се промени. Размишлявах дълго, бях търпелив и в крайна сметка вярвам, че взех най-доброто решение за кариерата си. Времето ще покаже дали е така, но аз съм убеден в това“, разказа голмайсторът пред „Моцарт Спорт“.

Той обяснява избора си по следния начин: „От Бешикташ направиха всичко възможно, за да ме привлекат. Цяло лято се опитваха да се свържат с мен и това много ме зарадва. Вярвам, че в живота е важно да отидеш там, където те желаят най-много. Президентът и спортният директор дойдоха от Истанбул в Белград, останаха седем-десет дни и разговаряхме. Тяхната амбиция, проектът и най-вече треньорът (Винченцо Италиано - бел. ред.) изиграха ключова роля. Познавам го много добре, работихме заедно във Фиорентина и може би това беше най-важният аспект.“

⚪️⚫️ VLAHOVIĆ: “BEŞIKTAŞ WAS THE BEST CHOICE”



Dušan Vlahović on his move and Juventus exit:



🗣️ “Beşiktaş was the best choice for my career. Untrue things were said about my Juventus farewell. For three years, we never discussed a renewal.”



New chapter in Istanbul. 🇹🇷… pic.twitter.com/uJtxpKlxxf — BurleJunior (@BurleJunior) September 3, 2026

Сръбският нападател се върна и към предишния си опит в „Старата госпожа“: „Имах договор до 30 юни. Контрактът ми изтече и от този момент станах свободен агент. Прекарах четири и половина фантастични години в този клуб, както по отношение на междуличностните отношения, така и заради мащаба на клуба, феновете и всичко, което характеризира един от най-големите клубове в света. Беше голяма чест и огромно удоволствие да имам възможността да бъда част от него, да нося фланелката на Ювентус, да играя, да представям клуба и да вкарвам голове. Още веднъж бих искал да благодаря на всички в клуба, на всички фенове, на всички мои съотборници; за мен това беше наистина феноменално преживяване. Разбира се, огромно е съжалението, че нямах възможност да се боря за повече, да имам повече шансове да печеля трофеи, но съм сигурен, че клуб като Ювентус ще се върне на този път възможно най-скоро, защото това е в ДНК-то на клуба: правил го е от основаването си и ще продължи да го прави още много години напред. Пишеше се, че съм поставял различни условия за нов договор с Ювентус, но голяма част от това не беше вярно.“

🚨🗣️ Dušan Vlahović:



"Renewal? Well, the reality is that I never had a single concrete conversation with the Juventus management regarding the contract renewal."



Via @TuttoSport pic.twitter.com/FseXXDwXU9 — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) September 3, 2026

Относно липсата на подновяване, той продължи: „Последната година беше трудна. Започнах на резервната скамейка по, бих казал, добре известна причина: защото влизах в последната година от договора си. Според мен това беше единствената причина, поради която започнах сезона като резерва. Разбира се, пристигнаха и двама нови нападатели, но приех тази роля, защото реших да поема в тази посока. Имаше натиск от страна на обществеността, медиите и феновете... Напълно разбирам привържениците, които четат и приемат това, което им се поднася. За три години, колкото и да се пишеше за подновяването на договора ми с Ювентус, не съм имал конкретен разговор с ръководството на клуба до края на сезона. Последният път, когато говорихме, беше без споразумение. Много се говореше, че съм искал различни условия, но имаше голям натиск върху мен, който ме притесняваше, защото аз знам каква е истината и знам какво се случи.“

"I spoke to the board of directors only towards the end of last season, and after it had finished. The last time we spoke was on June 2; that conversation ended without an agreement, and since then, there has been no contact with Juventus.



There was a lot of talk that I had set… pic.twitter.com/AeDM1dV3Ea — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) September 3, 2026

Влахович се върна и към освиркванията от феновете в началото на миналия сезон: „Не е приятно, когато стадионът те освирква в приятелски мач срещу отбора до 23 години. Контузията, която получих, дойде в най-неподходящия момент. Започнах да играя, в този момент пристигна Лучано Спалети, на когото благодаря за всичко, което направи за мен миналата година – както когато бях контузен, така и когато бях здрав – и за желанието му да остана в Ювентус.“

“It’s not pleasant when the stadium whistles at you during a friendly against the Under-23 team.”



- 🚨🗣️ Vlahović to @MozzartSport pic.twitter.com/n1pqcRupJr — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) September 3, 2026

Накрая, 26-годишният играч не затваря вратата за завръщане: „Във футбола никога не знаеш какво може да се случи. Аз също съм правил грешки, казвайки определени неща. Всичко е въпрос на младост, неопитност, безразсъдство... Не осъзнаваш някои неща, за които говориш. Така че, никога не казвай никога. Във футбола, както и в живота, всичко може да се случи. Затова не изключвам никакви варианти. Този клуб ми даде много и аз се опитвах да му се отплатя по най-добрия възможен начин във всеки един момент. Повтарям, ние сме професионалисти, това е нашата работа. Не бих се чувствал добре със себе си и не бих могъл да се погледна в огледалото, знаейки, че съм се отказал или не съм направил това, което се е искало от мен. Изключително съм благодарен на Ювентус, защото това е огромен клуб, един от най-големите в света и най-големият в Италия, което е много важно за мен. За мен е чест, че имах възможността да бъда част от него.“

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Снимки: Gettyimages