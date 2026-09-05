Спартак (Вн) 0:1 ЦСКА, гостите по-активни в началото

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Спартак (Варна) и ЦСКА играят при 0:1 в двубой от 8-мия кръг на efbet Лига. Йоанис Питас откри резултата в 18-ата минута.

Сред 11-те на "червените" има известни промени както в групата, така и сред титулярите спрямо предишните им срещи. Аут поради травми са Цварц и Брахими. На пейката остана Гбамен, а в центъра на отбраната започнаха Иванов и Родригес.

Домакините пък излязоха с 11-те, които започнаха при равенството (1:1) срещу Лудогорец преди седмица.

ЦСКА започна по-активно сблъсъка. В 7-ата минута Сенси шутира от границата на пеналта, а Илиев улови. Същото стори и Лапоухов след удар на Жота Лопеш секунди по-късно.

Ебонг изпревари Грънчов в 10-ата минута при центриране отдясно, а ударът му с глава излезе в аут. След четвърт час игра Годой шутира от далечна дистанция, а Илиев отново спаси.

Минута след това домакините претендираха за дузпа при единоборство между Ахмедов и Родригес, но реферът Гидженов остана безмълвен.

Игровото преимущество на ЦСКА бе материализирано в 18-ата минута. Домакините за пореден път се пропукаха след дълъг пас отдясно на отбраната. Жордао пусна великолепно подаване зад гърба на защитата, Мартино овладя и върна за Питас, а кипърският национал без проблем прати топката от три-четири метра във вратата.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЦСКА 0:1



0:1 Йоанис Питас 18

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Илиев, 4. Борис Иванов, 6. Соуса, 10. Лопеш, 11. Хане, 19. Майор, 44. Грънчов, 45. Читоку, 70. Ахмедов, 76. Валверде, 77. Антон Иванов

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

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