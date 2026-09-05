Автомобил "прелетя" през централния вход и се размаза на стадиона часове преди Спартак - ЦСКА (снимка)

Снощи автомобил е навлязал с висока скорост от към ул. Отец Паисий през централния вход на стадион „Спартак“ и е катастрофирал на паркинга. За щастие, по информация на компетентните органи, при инцидента няма пострадали", съобщиха "соколите" часове преди шампионатното домакинство срещу ЦСКА.

"Използваме този тревожен случай, за да отправим искрен апел към всички:

Не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Никое прибиране не е толкова спешно, че да рискуваме своя живот и живота на невинни хора. Оставете автомобила, повикайте такси, използвайте градски транспорт или се обадете на близък. Винаги има друг начин да се приберете – но понякога няма втори шанс да поправите едно погрешно решение.

Зад всеки човек на пътя стои семейство, което го обича и очаква да се прибере. Нека мислим за тези хора, преди да завъртим ключа. Няколко секунди разум могат да предотвратят трагедия и да спасят човешки живот.

Нека бъдем отговорни – към себе си, към близките си и към всички участници в движението.

Пазете се. Нека пътят към дома винаги завършва у дома", призовават от Спартак (Варна).

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