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Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

  • 5 сеп 2026 | 16:21
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По-рано днес ЦСКА обяви групата за предстоящия мач срещу Спартак (Варна), а в нея не попаднаха Жоел Цварц и Мохамед Брахими. "Червените" не обявиха причините, което предизвика сериозна полемика из социалните мрежи.

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват
ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

Оказа се, че отсъствието им е по съвсем тривиални причини - двамата са с травми и наставникът Христо Янев предпочита да не рискува здравето им, научи Sportal.bg.

Иначе двубоят между "соколите" и ЦСКА е днес от 19:00 часа на стадион "Спартак" във Варна.

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