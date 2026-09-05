Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

По-рано днес ЦСКА обяви групата за предстоящия мач срещу Спартак (Варна), а в нея не попаднаха Жоел Цварц и Мохамед Брахими. "Червените" не обявиха причините, което предизвика сериозна полемика из социалните мрежи.

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

Оказа се, че отсъствието им е по съвсем тривиални причини - двамата са с травми и наставникът Христо Янев предпочита да не рискува здравето им, научи Sportal.bg.

Иначе двубоят между "соколите" и ЦСКА е днес от 19:00 часа на стадион "Спартак" във Варна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google