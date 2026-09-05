Труден тест за ЦСКА край морето

Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Спартак (Варна) и ЦСКА се изправят един срещу друг в сблъсък от 8-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Коритото" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Домакините не познават вкуса на успеха от четири мача насам, когато за последно се наложиха над Локомотив (Пловдив). След това "соколите" записаха три поредни поражения, след които дойде и раздялата с Ясен Петров. Начело на тима застана Васил Петров, който спечели точка срещу Лудогорец (1:1) преди седмица.

"Армейците" пък се намират в страхотна форма, що се отнася до срещите в шампионата. Момчетата на Христо Янев са в серия от пет последователни победи и днес ще направят всичко възможно да стигнат до нова такава. Задачата им няма да бъде никак лесна, тъй като ще срещнат отбор, който също е мотивиран да зарадва своите привърженици.

Спартак (Вн) недоволства от назначаването на Гидженов за главен съдия на мача с ЦСКА

В дните преди двубоя от Спартак излязоха с декларация срещу назначаването на Гидженов за главен съдия. Тяхното искане за друг арбитър обаче не беше уважено от Съдийската комисия към БФС.

Спартак Варна с амбиции за предстоящите битки в efbet Лига

Добрата новина за варненци е, че защитникът Вашко Оливейра се завръща след изтърпяно наказание. Под въпрос остава участието на друг бранител - Димо Кръстев, който все още не е записал минути от началото на кампанията. Той страдаше от неприятно мускулно разтежение в областта на аддукторите, което го извади за дълъг период от време. Домакините все още са в очакване на международната жълта карта на Закария Тиндано, за да бъдат оформени документите му по най-бързия начин и той да може да попадне в групата за предстоящите мачове на отбора. Левият халф-бек от Кот д'Ивоар обаче няма да може да бъде използван днес.

Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

Преди три дни "червените" привлякоха Диниш Алмейда, който може да направи своя дебют срещу "соколите". Каталин Иту, който пропусна двубоя срещу Черно море заради червения картон, получен срещу Ботев (Враца), отново е на разположение на своя треньор.

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

През миналия сезон ЦСКА спечели с категоричното 4:0 гостуването си на стадион "Спартак". Точни тогава бяха Бруно Жордао, Джеймс Ето'о и Леандро Годой, който се разписа на два пъти.

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Спартак (Варна) - ЦСКА

Начало: 19:00 часа

Съдия: Радослав Гидженов

Стадион: "Спартак", Варна

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