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  3. Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

  • 4 сеп 2026 | 15:31
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Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

Заради срещата между Спартак (Варна) и ЦСКА от 8-ия кръг на efbet Лига ще бъде променена организацията на движението в района на стадиона на "соколите", съобщиха от общината. От 16:00 ч. до приключване на мероприятието - около 21:30 ч., ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства в участъка на ул. "Кирил Шиваров" между ул. "Дойран" и бул. "Цар Освободител".

Промяната в организацията на движението ще бъде осигурена от Областната дирекция на МВР във Варна. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и по възможност да избягват движението в посочения участък за времето на ограничението.

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