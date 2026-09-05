ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Христо Янев определи групата на ЦСКА за днешното гостуване на Спартак (Варна) от VIII кръг на efbet Лига. Мачът е с начален час 19:00 на стадион "Спартак" във Варна. В списъка не са Мохамед Брахими и Жоел Цварц, но пък доскорошният защитник на Лудогорец Диниш Алмейда е сред избраниците на старши треньора.

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Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Тамиму Оуру, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Георги Чорбаджийски, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Васил Каймаканов, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас и Леандро Годой.

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