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  3. ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

  • 5 сеп 2026 | 14:18
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Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Христо Янев определи групата на ЦСКА за днешното гостуване на Спартак (Варна) от VIII кръг на efbet Лига. Мачът е с начален час 19:00 на стадион "Спартак" във Варна. В списъка не са Мохамед Брахими и Жоел Цварц, но пък доскорошният защитник на Лудогорец Диниш Алмейда е сред избраниците на старши треньора.

Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ
Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Тамиму Оуру, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Георги Чорбаджийски, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Васил Каймаканов, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас и Леандро Годой.

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