Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Халфът на ЦСКА 1948 Моатаз Земземи получи повиквателна за националния отбор на Тунис, похвали се благодетелят на “червените” Цветомир Найденов във “Фейсбук”.

“Идваш в ЦСКА 1948, започваш да работиш грамотно… и веднага повиквателна за националния на Тунис”, информира бизнесменът.

След това той бе попитан за каква сума би го дал на Левски. Той отговори, че “сините” трябва да платят 1,5 млн. евро.

Припомняме, че 26-годишният полузащитник парафира с “червените” през лятото. Той дойде от Клуб Африкан и моментално си извоюва титулярно място.

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