От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

От ЦСКА 1948 разясниха на своите фенове как ще се процедира с билетите за предстоящия мач с Левски. "Червените" определиха сблъсъка от 8-ия кръг на efbet Лига като "Вечното дерби".
Обявиха съдията за Левски - ЦСКА 1948
"БИЛЕТИ ЗА ВЕЧНОТО ДЕРБИ С ЛЕВСКИ
В събота, 5 септември, ЦСКА гостува на Левски в VIII кръг на efbet Лига.
Стадион "Георги Аспарухов"
21:15 ч.
Привържениците на ЦСКА ще бъдат настанени в сектора за гости. Билети ще се продават на място на касата на входа на сектора на цена от 8 евро. Касата ще бъде отворена час и половина преди началото на мача", написаха от клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google