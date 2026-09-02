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  3. От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

  • 2 сеп 2026 | 16:50
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От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

От ЦСКА 1948 разясниха на своите фенове как ще се процедира с билетите за предстоящия мач с Левски. "Червените" определиха сблъсъка от 8-ия кръг на efbet Лига като "Вечното дерби".

Обявиха съдията за Левски - ЦСКА 1948
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"БИЛЕТИ ЗА ВЕЧНОТО ДЕРБИ С ЛЕВСКИ

В събота, 5 септември, ЦСКА гостува на Левски в VIII кръг на efbet Лига.

Стадион "Георги Аспарухов"
21:15 ч.

Привържениците на ЦСКА ще бъдат настанени в сектора за гости. Билети ще се продават на място на касата на входа на сектора на цена от 8 евро. Касата ще бъде отворена час и половина преди началото на мача", написаха от клуба.

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