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Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Шампионът Левски посреща ЦСКА 1948 във втория мач от съботната програма на VIII кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" ще започне в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски.

Макун преподписа с Левски
Макун преподписа с Левски

До момента "сините" са безпогрешни в първенството и имат пълен актив от точки. Отборът на Хулио Веласкес победи в седем от седем двубоя, като шампионите са реализирали 20 гола срещу допуснати едва четири. Сребърните медалисти от последния сезон пък заемат четвърто място във временното класиране, на пет точки зад лидера от "Герена".

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

При загуба днес на "Герена" ЦСКА 1948 ще изостане на осем точки от "сините", което ще направи преднината на тима на Веласкес пред "червените" от Бистрица много сериозна. ЦСКА 1948 няма успех срещу "сините" от 2023 г.

От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"
От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

Левски влиза като фаворит в срещата, като участникът в Лига Европа е устремен към победа номер 8 в шампионата и преследва шампионска титла номер 28. "Сините" ще играят с едно наум за предстоящото дерби с ЦСКА за Суперкупа на България, което ще се играе на 9 септември на стадион "Васил Левски".

Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА
Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

Левски - ЦСКА 1948

Съдия: Мариян Гребенчарски
Начало: 21:15 ч.
Стадион: "Георги Аспарухов"

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